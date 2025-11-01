Персональные данные приведут в порядок

Роскомнадзор предложил заменить согласия на обработку персональных данных отраслевыми стандартами. По словам главы ведомства Андрея Липова, нынешний порядок больше не защищает пользователей, со временем у человека накапливается большое количество согласий, которые тяжело контролировать. “Ъ FM” отправил в ведомство запрос и ожидает ответ. Как бизнес справляется с законодательством о персональных данных? И на что надеется? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Свои предложения по персональным данным Роскомнадзор может внести на рассмотрение Госдумы в текущую осеннюю сессию. РКН уже направил инициативу в правительство, чтобы оно, по словам главы ведомства Липова, включило ее во второй пакет по борьбе с мошенничеством. Механизм, который есть сейчас, избыточен, требует много расходов, вплоть до того, что все документы зачем-то нужно распечатывать, отмечает сооснователь сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков: «Есть закон, вокруг него создается деятельность, а пользы, даже защищенности, не возникает. Если я правильно понимаю инициативу РКН, они хотят исправить это и создать какой-то набор правил, которые будут сами согласовывать с организациями и обрабатывать. И здесь уже начинается другая история. Конечно, никто сейчас не понимает, как это будет раотать. Хотелось бы, чтобы было больше и здравого смысла. И пользы, но в то же время, чтобы это чтобы не превратилось в невозможность вообще работать с людьми».

Пока из заявлений Липова следует, что вместо повсеместных согласий РКН хочет установить для каждой отрасли нормы: какие данные допустимо собирать, сколько времени хранить, кому разрешается передавать, и какие меры безопасности при этом все обязаны соблюдать. Контролировать это будут профильные органы и сам Роскомнадзор. В качестве примера глава ведомства указал: один набор персональных данных потребуется для образовательной компании, и другой — для туристической.

Последние собирают совершенно разную информацию о клиентах, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов: «Может быть, это упростит взаимодействие с клиентами. Каким-то компаниям нужны паспортные данные, свидетельства о рождении детей, где-то вообще информация обезличенная, например, сколько человек село в автобус. Если брать санаторно-курортный комплекс, там есть и сведения, связанные с медицинскими показаниями, то есть это уже другой уровень. Единые стандарты, конечно, помогут снизить расходы. Ведь дело же не только в согласии, там больше 50 документов для того, чтобы исполнить закон о персональных данных».

В целом, собственные стандарты на фоне более жесткого и общего закона для иных случаев необходимы и могут, в том числе стать защитой: говорит директор по науке компании Genotek Александр Ракитько: «Если мы говорим о медицинских, биологических, генетических данных, то они входят в самую сложную специальную категорию и требуют максимальной защиты. Крупные биобанки не могут предоставлять доступ ученым, чтобы, например, разрабатывать новые лекарства. И делать исключения для конкретных отраслей, то это будет хорошо. Если мы говорим про медицину, то помимо работы с персональными данными можно было оговорить, как мы можем анонимизировать эти данные, то есть деперсонализировать».

Между тем с 1 сентября заработали новые положения о персональных данных. Еще в 2024 году появился закон об оборотных штрафах за утечки информации. Например, до 300 тыс. руб. за неуведомление Роскомнадзора о начале обработки данных. В некоторых случаях речь идет даже о подключении сайта к «Яндекс Метрике» или «Google Аналитике». И в начале октября в соцсетях начали появляться посты предпринимателей и юристов: РКН приступил к проверкам и начал рассылать требования устранить нарушения.

Александра Абанькова