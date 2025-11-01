Подозреваемого по делу об ограблении Лувра отпустили

В Париже освободили из-под стражи одного из семи задержанных фигурантов, проходящих по делу ограбления Лувра. Обвинения ему предъявлены не были. Об этом AFP сообщили адвокаты задержанного — София Бугрин и Ноэми Горин.

Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

Также суд сегодня вечером арестовал 38-летнюю жительницу парижского пригорода Ла-Курнев, которую обвиняют в соучастии в преступлении. В момент оглашения меры пресечения она плакала и говорила, что «боится за своих детей», передает BFM TV.

До нее суд арестовал двух мужчин — 34-летнего гражданина Алжира и 39-летнего таксиста из парижского пригорода Обервилье, малийца по происхождению. Первого обвиняемого задержали 26 октября, когда он собирался сесть на самолет в Алжир в парижском аэропорту Шарль-де-Голль. Второго задержали в тот же вечер возле его дома. Их обвиняют в «краже, совершенной организованной группой, и в соучастии с целью совершения преступления». После во Франции задержали еще пятерых подозреваемых.

Само «ограбление века» произошло 19 октября. Воры проникли в музей через окно и взломали витрины Галереи Аполлона — зала, где находились сокровища французской монархии. Общую стоимость украденных драгоценностей, которые полиция все еще не нашла, оценивают в €88 млн.

