Ford Focus и Lada Vesta стали самыми популярными для покупки онлайн в Петербурге

Аналитики изучили, какие автомобили чаще всего покупали онлайн в Санкт-Петербурге по итогам трех кварталов текущего года. Результатами собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились в экосистеме Сбера для автолюбителей и сервисе «СберСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди моделей за прошедшие девять месяцев наиболее популярными у петербуржцев стали Ford Focus, Lada Vesta, Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Ceed и Volkswagen Tiguan.

Медианный чек на покупку авто с пробегом с начала года составил 1,1 млн рублей. А средняя стоимость нового автомобиля — 1,85 млн рублей.

Самыми востребованными марками в целом оказались Kia (8%), Volkswagen (7,5%), Lada (7%), BMW (6,5%), Ford (6,5%), Toyota (6%), Hyundai (6%), Nissan (5,5%), Skoda (5%) и Audi (4,5%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем выдачи автокредитов за девять месяцев 2025 года просел в Петербурге почти на 50%.

Андрей Цедрик