Рейтинг регионов по уровню специализированной медицинской помощи (2024)

РегионБалл
Топ–10
Санкт-Петербург9,2
Республика Северная Осетия-Алания8,9
Сахалинская область8,8
Чукотский автономный округ7,6
Ямало-Hенецкий АО7,4
Магаданская область7,2
Ненецкий автономный округ7,1
Республика Ингушетия6,3
Республика Саха (Якутия)6,0
Ханты-Мансийский АО6,0
Антитоп–10
Вологодская область3,1
Кемеровская область3,1
Свердловская область3,0
Владимирская область2,9
Курганская область2,8
Республика Бурятия2,7
Новгородская область2,6
Республика Хакасия2,4
Псковская область2,3
Еврейская автономная область1,3

Источник: исследование «Если быть точным».

