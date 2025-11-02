На главную 02.11.2025, 11:01 Рейтинг регионов по уровню специализированной медицинской помощи (2024) РегионБаллТоп–10Санкт-Петербург9,2Республика Северная Осетия-Алания8,9Сахалинская область8,8Чукотский автономный округ7,6Ямало-Hенецкий АО7,4Магаданская область7,2Ненецкий автономный округ7,1Республика Ингушетия6,3Республика Саха (Якутия)6,0Ханты-Мансийский АО6,0Антитоп–10Вологодская область3,1Кемеровская область3,1Свердловская область3,0Владимирская область2,9Курганская область2,8Республика Бурятия2,7Новгородская область2,6Республика Хакасия2,4Псковская область2,3Еврейская автономная область1,3 Источник: исследование «Если быть точным».