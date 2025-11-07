Праздничная распродажа

Новый год традиционно считается домашним праздником, но немало россиян предпочитают встречать его в путешествии. Популярностью пользуются пляжный отдых и экскурсионные групповые туры, но растет спрос и на необычные форматы, например круизы в Антарктиду

Преждевременный ажиотаж

В этом году россияне стали раньше задумываться о том, как и где отпраздновать Новый год, поэтому количество ранних бронирований значительно возросло. «В среднем россияне начинают планировать новогодние каникулы в России за полтора месяца. Однако в этом году количество ранних бронирований в период новогодних праздников выросло на 74%»,— сообщили в пресс-службе «Яндекс Путешествий». В пресс-службе национального туроператора «Алеан» рассказали, что россияне начали оформлять туры в конце августа, когда объекты стали формировать тарифы на праздники. Клиенты сервиса онлайн-бронирований отелей и апартаментов «Островок» также приступили к планированию Нового года в конце лета. Туроператор Fun and Sun получил первые заявки на новогодние даты в январе 2025 года.

Средняя глубина бронирования выросла на неделю и составила четыре месяца. В первую очередь туристы покупают туры по направлениям с ограниченным номерным фондом, например на острова или на круизы. Растущий спрос на отдых в новогодние праздники отмечают и в RussiaDiscovery. Там сообщили, что уже забронировано на 61% больше туров, чем в прошлом году, при этом 74% мест в организуемых компанией турах уже распродано. В «Русском экспрессе» также рассказали, что туры на высокий зимний период бронируются на 48% активнее, чем годом ранее.

Таким образом, в этом году еще до наступления пика продаж, который обычно случается в ноябре, многие компании уже распродали существенную долю доступных мест на праздники.

«Горячие пирожки»

Некоторые туристы по привычке ждут декабря в надежде поймать выгодное предложение в последний момент. Но с учетом роста спроса на экстрараннее бронирование такая тактика сопряжена с высокими рисками: количество горящих туров обычно ограниченно, как и даты вылета. Поэтому эксперты советуют определяться с путешествием как можно раньше. «Раннее бронирование позволяет туристам, которые ценят комфорт, выбрать удобные даты и лучшие варианты размещения, обеспечивая значительную экономию. Для тех же, кто готов рискнуть ради существенной скидки и обладает гибкостью в выборе направления и дат, горящие туры могут стать отличным вариантом»,— рассказали в Fun and Sun.

В пресс-службе компании отметили, что лучшие варианты в пиковые даты разбирают раньше за счет акций раннего бронирования.

Ряд отелей в Таиланде, Вьетнаме, ОАЭ и на Шри-Ланке уже объявили стоп-продажи на даты с 27 декабря. Прежде всего это касается самых бюджетных номеров, а также видовых и семейных.

Рекомендуют как можно раньше планировать поездку и в «Островке». «Так будет доступен более широкий выбор объектов размещения в разной ценовой категории, а значит, вероятность подобрать подходящий вариант по цене и качеству — выше»,— заметили в пресс-службе оператора. «По мере приближения дат вылета может уже не остаться мест в желаемом отеле или на удобных рейсах, не говоря уже о том, что цены на остатки, которые в большинстве своем динамические, станут намного выше»,— солидарны в «Русском экспрессе». В «Алеане» также обратили внимание, что многие объекты придерживаются динамического ценообразования и ориентируются на спрос и загруженность. В компании отмечают, что пока дефицита на новогодние каникулы нет, но призывают все же поторопиться с бронированием интересующих объектов. Откладывание планирования поездки может привести к сложностям с покупкой билетов, напоминают эксперты. «Чем ближе к дате тура на праздники, тем сложнее купить билеты на поезд или самолет. Потому что иногда их просто уже нет»,— предупреждает руководитель сборных туров компании RussiaDiscovery Ксения Рубцова.

Впрочем, некоторые туристы ждут сезонных акций. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова обратила внимание, что помимо акций раннего бронирования есть и другие ежегодные спецпредложения. Каждый год в конце ноября проходит «черная пятница», которая позволяет забронировать отель со скидками до 60%.

Поближе к дому

Многие туристы, по словам экспертов, предпочитают оставаться на каникулы в России. По данным «Островка», на внутренние направления приходится 78% бронирований. Похожую статистику приводят и в «Яндекс Путешествиях» — 83%. Большую часть заказов клиентов OneTwoTrip также составляют российские города, хотя в этом году доля заграничных поездок подросла на 2% (44% всех отельных заказов пришлось на другие страны).

Наиболее популярными городами для новогоднего отдыха в России являются Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Пользуются спросом Краснодарский край, Казань, Кавказские Минеральные Воды, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Архыз и Шерегеш.

В RussiaDiscovery рассказали, что востребованы туры в Якутию, Карелию, Адыгею и на Южный Урал. «Из необычного у нас как в прошлом, так и в этом году пользуется спросом тур на Новый год в Якутию с посещением поселка Оймякон (его еще называют “Полюс холода”). Бронируют Ямал на Новый год. Карелия и Кольский полуостров по-прежнему в списке самых популярных направлений на Новый год»,— рассказала Ксения Рубцова.

В «Алеане» отметили, что ежегодно высоким спросом пользуются коттеджи на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, а также подмосковные парк-отели с тарифом «все включено» и выступлениями артистов в новогоднюю ночь.

В сегменте туров по Золотому кольцу самым популярным на данный момент направлением является Костромская область. «На нее приходится 43% всех бронирований по Золотому кольцу. На праздники Кострома привлекает туристов как родина Снегурочки»,— рассказали в пресс-службе «Алеана».

В «Островке» подтверждают, что Кострома — фаворит среди городов Золотого кольца: в этом году число бронирований в Костроме увеличилось на 82%.

Место под солнцем

Интерес к зарубежным направлениям тоже есть. По данным «Островка», на заграницу приходится 22% заказов, что на 3% больше, чем годом ранее. Туристы хотят продлить лето, поэтому более 80% бронирований приходится на пляжные туры. «Зимние месяцы традиционно считаются временем повышенного спроса на пляжные направления — ОАЭ, Таиланд, Египет, Шри-Ланку и Вьетнам»,— отметили в пресс-службе компании Fun and Sun.

Одним из самых популярных новогодних направлений традиционно является Таиланд. Он привлекает туристов теплым климатом, экзотикой и необычной кухней. В этом году Fun and Sun фиксирует рост спроса в пять раз. Доля Таиланда составляет 25% в общем количестве продаж. По данным «Яндекс Путешествий», на эту страну приходится 18% отельных бронирований. Схожие показатели у сервиса OneTwoTrip — 19,3% от всех отельных заказов.

Одновременно туроператоры отмечают резкий всплеск интереса к ОАЭ. В «Островке» фиксируют рост спроса на 75%. По данным Fun and Sun, спрос на это направление вырос в четыре раза за счет высокого уровня сервиса, разнообразной курортной инфраструктуры и гибких тарифов. Его доля составляет 29% в общем количестве продаж. В «Русском экспрессе» также отметили популярность ОАЭ. На эту страну приходится 21,8% заявок.

Еще одно быстрорастущее направление — Вьетнам. По данным «Островка», интерес к нему увеличился более чем в два раза. В Fun and Sun связывают рост с безвизовым режимом, прямыми рейсами и расширенной полетной программой.

Сразу несколько компаний отметили популярность Шри-Ланки, Египта и Мальдив. Примечательно, что некоторые европейские страны, например Италия и Франция, также вошли в топ предпочтений россиян.

Вдвое, по данным «Островка», вырос и спрос на отдых в Китае. Также есть интерес к странам ближнего зарубежья — Казахстану, Армении, Грузии, Белоруссии. В числе востребованных направлений — Узбекистан, Турция, Абхазия. По данным компании, до 70% всех бронирований приходится на экскурсионные направления.

На 55% увеличилось число бронирований в Белоруссии, отмечают в «Алеане». Наилучшую динамику показывает сегмент экскурсионных туров. В этой стране туристы могут увидеть старинные замки, посетить национальный парк «Беловежская Пуща» и резиденцию Деда Мороза. Также есть интерес к турам с полесским Дедом Морозом — Зюзей, чья вотчина находится в нацпарке «Припятский». Растет спрос на размещение в санаториях, некоторые из них уже на «стопе» в праздники.

Тур по вкусу и кошельку

Многие туристы отдают предпочтение готовым пакетным турам и экскурсиям, так как они удобны по цене и организации. По данным Fun and Sun, их доля составляет около 70%. В «Русском экспрессе» добавили, что такие предложения всегда активнее бронируются, нежели индивидуальные поездки, собранные под конкретный запрос. «Если говорить про групповой или индивидуальный формат экскурсий, то в группах едет намного больше туристов, чем отдельно»,— рассказали в пресс-службе компании.

С каждым годом на рынке появляется все больше необычных предложений, которые позволят сделать праздник особенным, рассказывают участники рынка. Топ популярных направлений RussiaDiscovery в этом году возглавляет новогодний тур в Антарктиду, на который приходится 41% бронирований.

В Fun and Sun также отмечают рост интереса к морским круизам. В топе продаж компании путешествия со стартом из Сочи в Турцию, а также из ОАЭ по Персидскому заливу.

По словам генерального агента по продажам круизов «СК Аквилон» Федора Егорова, наибольшим спросом в данный момент пользуется семидневный новогодний круиз по Турции, который остается безусловным лидером продаж. «Основной интерес пассажиров, как и в прошлом году, сосредоточен на новогоднем круизе с 30 декабря по 6 января, который объединяет атмосферу праздника, морское путешествие и южное солнце. Кроме того, растет спрос на рождественский круиз с 6 по 12 января, который позволяет продлить праздничное настроение уже после встречи Нового года»,— рассказал он.

Если говорить о ценах на новогодний отдых, большинство опрошенных экспертов констатировали рост на 10–20% в сравнении с прошлым годом. Разброс цен зависит от страны, курорта и конкретного отеля. В RussiaDiscovery рост стоимости связывают с инфляцией, улучшением качества проживания туристов и уменьшением размера групп.

По данным «Яндекс Путешествий», средняя стоимость ночи в период новогодних праздников в отелях и апартаментах по России на данный момент составляет 11,2 тыс. руб.

В среднем туристы остаются на три ночи. В «Островке» фиксируют примерно такую же среднюю стоимость ночи в зарубежных отелях — 11,4 тыс. руб. Туристы бронируют размещение за границей в среднем на пять ночей. Елена Шелехова рассказала, что за год продолжительность отдыха у клиентов OneTwoTrip не изменилась. В России средний срок проживания в отелях составляет четверо суток, в других странах — пять ночей.

После наступления пика спроса в ноябре количество доступных предложений на рынке будет стремительно снижаться, а цены во многих местах размещения — расти. В этой связи туристам, которые хотят встретить Новый год не дома, стоит либо уже сейчас определиться с планами, либо рассчитывать на удачу.

Ксения Черняева