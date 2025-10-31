В воронежском Панино ищут подрядчика на достройку поликлиники за 339 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило открытый конкурс на завершение строительства поликлиники в райцентре Панино. Начальная цена контракта — 338,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — средства областного и федерального бюджетов. На первом этапе победителю торгов предстоит скорректировать проектную и рабочую документацию, демонтировать кухню продовольственного склада, построить здание взрослой поликлиники с надземным переходом, который соединит его с основным зданием медучреждения, благоустроить территорию. Согласно документации, объект будет состоять из трех этажей, его площадь достигнет 5,2 тыс. кв. м. Максимально поликлиника сможет обслуживать 210 человек в смену. Кроме того, подрядчику необходимо наладить инженерно-технические коммуникации, а именно электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию. Второй этап предполагает снос старого здания райбольницы и благоустройство территории.

Обязательства по контракту необходимо исполнить до 1 июня 2026 года. Гарантийный срок — пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 17 ноября, итоги подведут 20-го.

По данным портала госзакупок, найти подрядчика для строительства поликлиники в Панино пытаются в четвертый раз — с марта 2024-го. Первые торги с начальной ценой контракта 346,1 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. Победителем вторых, проведенных в апреле, стало воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой» Артема Чекмарева — компания снизила начальную цену соглашения с 347 млн руб. до 310,6 млн руб. В конце июля контракт был расторгнут по инициативе подрядчика из-за несоответствия фактического уровня грунтовых вод на площадке строительства данным, на основе которых была составлена проектная документация. В октябре региональный минстрой объявил еще один конкурс — его победителем стало местное ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко, известное срывом сроков возведения поликлиники на улице 20-летия Октября в облцентре. С компанией заключили контракт по начальной цене 445,5 млн руб. В октябре 2025-го заказчик расторг соглашение из-за нарушения сроков исполнения обязательств и ненадлежащего качества работ. При этом «Воронежеврострой» на строительство объекта получил 115,3 млн руб., из которых освоил всего 72,7 млн руб. Сумма штрафов, начисленных компании, составляет 5,2 млн руб. Ни один из них не оплачен.

Кабира Гасанова