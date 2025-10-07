Никто не захотел строить ФОК под Белгородом за 486 млн рублей

Несостоявшимся признан аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4 села Таврово Белгородского района Белгородской области. Это связано с отсутствием заявок на участие в торгах, говорится на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 486 млн руб. Работы требовалось выполнить с 12 января 2026 года до 20 ноября 2027-го. За это время подрядчику предстояло возвести здание с переменной этажностью (один —три этажа) и благоустроить прилегающую территорию. Согласно проекту, площадь ФОКа составит более 3 тыс. кв. м, а посещаемость — 69 человек в смену.

Согласно порталу госзакупок, сегодня стартовал аналогичный аукцион, в котором можно принять участие до 15 октября. Итоги планируется подвести 16 октября.

Алина Морозова