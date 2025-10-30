Кассьерра и Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в игре против «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях команды в преддверии 14-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. В первый день ноября петербуржцы на своем поле примут одного из лидеров турнира — московский «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

По словам господина Семака, в игре не смогут принять участие нападающий Матео Кассьера, защитники Дуглас Сантос и Арсен Адамов. Все они продолжают восстанавливаться после полученных травм.

Наставник сине-бело-голубых добавил, что в матче против «Локомотива» не будет прибегать к персональной опеке главной звезды московской команды — Алексея Батракова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 13-м туре РПЛ «Зенит» одержал победу над столичным «Динамо» со счетом 2:1. За сине-бело-голубых отличились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.