Кассьерра и Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в игре против «Локомотива»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях команды в преддверии 14-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. В первый день ноября петербуржцы на своем поле примут одного из лидеров турнира — московский «Локомотив».
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
По словам господина Семака, в игре не смогут принять участие нападающий Матео Кассьера, защитники Дуглас Сантос и Арсен Адамов. Все они продолжают восстанавливаться после полученных травм.
Наставник сине-бело-голубых добавил, что в матче против «Локомотива» не будет прибегать к персональной опеке главной звезды московской команды — Алексея Батракова.
