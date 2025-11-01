ПАО «КамАЗ» за девять месяцев 2025 года зафиксировало чистый убыток в 29,1 млрд руб., что в 7,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в финансовом отчете компании по РСБУ.

Чистый убыток КамАЗа увеличился в 7,6 раз в годовом выражении



Выручка снизилась на 11,2% до 203,1 млрд руб. Себестоимость продаж уменьшилась на 7% до 198,3 млрд руб., но валовая прибыль сократилась в 2,9 раза до 5,3 млрд руб. Убыток от продаж вырос в 11,4 раза и достиг 11,9 млрд руб.

Проценты к уплате увеличились вдвое до 28,3 млрд руб. Прочие доходы упали в 7,5 раза до 2,6 млрд руб., а расходы снизились в 2,3 раза до 6,1 млрд руб. Краткосрочные обязательства компании увеличились на 12,7% до 261,6 млрд руб., а кредиторская задолженность выросла с 132 млрд до 178,3 млрд руб.

За первые восемь месяцев 2025 года в Татарстане было продано 1,9 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2024 года выручка КамАЗа превысила 393,6 млрд руб., что на 6,3% больше по сравнению с 2023 годом. Однако чистая прибыль сократилась в 28 раз и составила лишь 731 млн руб.

