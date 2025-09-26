Грузы не вывезли продажи

По сравнению с прошлым годом в России сократилось число проданных грузовиков на 50–60%, а в Татарстане — на 60%. Ситуация в грузоперевозках ухудшилась после сокращения числа иностранных поставок и отказа Ozon и Wildberries от услуг логистических компаний. На рынок также продолжают влиять высокая ключевая ставка, затоваренность автомобилей на складах и высокая конкуренция. Эксперты отмечают, что китайские автомобили пока не оказывают влияния на деятельность российских перевозчиков, однако прогнозируют увеличение количества банкротств участников рынка.

По данным аналитического агентства «Автостат», число зарегистрированных крупнотоннажных грузовиков в России в январе — августе 2025 года сократилось на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило почти 38,8 тыс. машин. При этом количество малотоннажных грузовых автомобилей уменьшилось на 21% до 51,2 тыс. В пресс-службе «Автостата» рассказали, что в Татарстане за восемь месяцев этого года было продано более 1,9 тыс. новых грузовиков, что на 60% меньше, чем за восемь месяцев 2024 года.

«Ъ Волга-Урал» направил запросы в крупные лизинговые компании. «СберЛизинг», «Ак Барс Лизинг» и «Интерлизинг» на запрос не ответили.

Генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих в беседе с «Ъ Волга-Урал» сообщил, что сложная ситуация на рынке грузоперевозок связана с сокращением числа иностранных поставок. Господин Долгих рассказал, что «масла в огонь подлили крупные игроки Ozon и Wildberries», которые раньше заказывали услуги грузоперевозок у транспортных организаций, а сейчас занимаются этим сами. Компании увидели рост цены на имущество и дефицит водителей и закупили в собственность крупные автомобильные парки.

В «ВТБ Лизинг» оценили снижение продаж грузовых автомобилей в России на 50–60% относительно прошлого года. Начальник отдела координации и анализа бизнеса компании Александр Барухин сообщил, что на состояние рынка повлияло замедление отраслей инфраструктурного и коммерческого строительства из-за продолжительного периода высоких ставок и сокращения спроса.

В «Лизинг Трейд» отметили, что на вторичном рынке грузовиков наблюдается серьезное затоваривание автомобилей, а некоторые дистрибьюторы до сих пор не могут продать технику 2023–2024 годов. По оценке Алексея Долгих, автомобили, произведенные в 2025 году, встречаются в единичных случаях. На складах также копится изъятая автомобильная техника у обанкротившихся или закрытых перевозчиков, по примерным подсчетам она составляет от 80 до 100 тыс. единиц.

В «ВТБ Лизинг» также отметили переизбыток предложения и демпинг со стороны перевозчиков, закупивших избыточное количество грузовиков в прошлые годы.

«На рынке наблюдается затоваривание автомобилями, связанное с нераспроданным стоком новых машин, закупленных до повышения утильсбора, и возвратом автомобилей лизингополучателями, не справившимися с финансовой нагрузкой», — заявил Александр Барухин.

Лизинговые компании пользуются разными стратегиями в связи с затовариванием автомобилей, рассказал генеральный директор «Лизинг-Трейд». Некоторые участники рынка продают технику на 10–20% ниже рыночной стоимости, другие не переоценивают имущество, из-за чего оно копится на складах. При этом ряд перевозчиков предлагает скидки от 40%, в случае если заказчик приобретает большое число автомобилей. «Лизинг-Трейд» проводит переоценку имущества и перепродает его. «ВТБ Лизинг» предлагает льготные условия по ставке для повторного лизинга машин из парка возвращенных автомобилей.

На вопрос, оказывает ли влияние большое число китайских автомобилей на деятельность компаний, в «ВТБ Лизинг» сообщили, что китайская техника занимает все больше места на российском рынке, однако ее вторичный рынок не сформирован и высокого спроса на нем не наблюдается. Генеральный директор «Лизинг Трейд» также отметил, что часть китайской техники достаточно новая, поэтому сложно предсказать срок ее продажи на вторичном рынке. Китайские компании в полной мере пока не могут обеспечить спецтехнику для работы в северной части России, карьерах, месторождениях, т. к. на такие автомобили поступают жалобы, заявил Алексей Долгих.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал, что на рынке грузоперевозок наблюдается несколько ключевых проблем. Во-первых, между поставщиками внутри каждого вида транспорта существует большая конкуренция. На состояние рынка также влияет непростая ситуация в экономике, инфляция, высокая стоимость кредитов, колебания курсов валют. В этих условиях возможности лизинговых компаний ограничены и им сложно приобретать новую технику, из-за чего инвестиции сокращаются.

В сфере также отмечаются проблемы с кадрами, привлечением и удержанием квалифицированных сотрудников. Эксперт считает, что грузовые автомобили сейчас невыгодно приобретать в лизинг из-за высокой стоимости заемных средств, ужесточения условий лизинга и цены этих услуг.

Эксперты в беседе с «Ъ Волга-Урал» прогнозируют увеличение числа банкротств компаний в сфере грузоперевозок. В августе 2025 года «Сбербанк» обратился в Арбитражный суд Татарстана с двумя исками ГК «Сокол» и ее владельца Дмитрия Соколова с требованием признать ответчиков банкротами. Общий размер задолженности компании и учредителя перед банком составляет 959 млн руб. Эксперты отмечают высокую вероятность банкротства транспортной организации.

Дмитрий Баранов считает, что на рост числа банкротств среди грузоперевозчиков может повлиять непростая ситуация в экономике и рост конкуренции.

«Однако банкротство не является единственным сценарием развития данного рынка. Не исключено, что в грузоперевозках может вырасти количество слияний и поглощений, мелкие и средние компании будут объединяться, чтобы устоять на рынке, а крупные компании будут приобретать других игроков, чтобы увеличить свою долю», — рассказал господин Баранов.

На фоне падения продаж грузовых автомобилей крупнейшие производители «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и «КамАЗ» перешли на четырехдневную рабочую неделю. В челнинской компании решение объяснили тем, что на складах организации скопилось более 30 тыс. грузовиков. При этом продажи «КамАЗа» сократились на 30%.

Через несколько дней после этого «Росстандарт» объявил о введении запрета на ввоз грузовиков из Китая. Среди них популярные марки Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak. Федеральное агентство заявило, что автомобили не соответствовали обязательным требованиям в части эффективности тормозной системы, уровня звука, идентификации органов управления транспортным средством, установки устройства вызова экстренных оперативных служб.

После запрета ввоза китайских брендов руководство «КамАЗа» отменило приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю, поскольку в компании прогнозировали рост загрузки производства в октябре.

