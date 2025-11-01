В Тутаеве супруге участника СВО отказали в освобождении платы за детсад

В Ярославской области Тутаевская прокуратура добилась освобождения супруги участника СВО от родительской платы за детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Местная жительница обратилась на личный прием к межрайонному прокурору и сообщила, что садик, который посещает ее ребенок, отказал ей в предоставлении меры соцподдержки. Прокуратура по итогам проверки внесла главе Тутаевского округа представление.

«По итогам его рассмотрения заведующей детского сада издан приказ об освобождении заявительницы от родительской платы с момента первичного обращения, незаконно удержанные денежные средства возвращены. Кроме того, заведующая привлечена к дисциплинарной ответственности»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова