В Рио-де-Жанейро прошли протесты после масштабной полицейской операции

Тысячи человек вышли на акцию протеста в Рио-де-Жанейро после масштабной полицейской операции против банд наркоторговцев. В ходе операции погиб по меньшей мере 121 человек, в том числе четверо полицейских. The Guardian пишет, что она стала самой кровопролитной полицейской операцией в истории Бразилии. Протестующие требуют расследования обстоятельств этой операции и отказа от такой политики в сфере безопасности, которая превращает бедные кварталы города «в зону военных действий». Некоторые протестующие требовали также отставки губернатора Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру.

Свечи на силуэтах погибших во время акции протеста против самой смертоносной полицейской операции в истории Бразилии, Рио-де-Жанейро Фото: Fraga Alves / Reuters Гроб 19-летнего Равела Риоса Фото: Pilar Olivares / Reuters Участники акции в Рио-де-Жанейро Фото: Fraga Alves / Reuters Надпись на плакате: «Детям нужно играть, фавела просит мира» Фото: Ricardo Moraes / Reuters Участники акции протеста в Рио-де-Жанейро Фото: Ricardo Moraes / Reuters Участники акции протеста в Рио-де-Жанейро Фото: Pilar Olivares / Reuters Участники акции в фавеле Пенья, Рио-де-Жанейро Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Участники акции указывали, что такие операции сильно затрагивают именно фавелы — беднейшие районы города. На некоторых плакатах было написано: «Жизни фавел важны». Координатор Центра исследований общественной безопасности и гражданства в Рио-да-Жанейро Сильвия Рамос заявила, что операция была «катастрофической, трагической и свирепой», и назвала ее «международным позором». По ее мнению, такие операции не помогают победить банды, которые продолжают контролировать многие кварталы, а лишь ведут к гибели тысяч жителей фавел.

Начальник полиции Рио-де-Жанейро Фелипе Кури, в свою очередь, заявил, что у полиции не было других вариантов для «нейтрализации» хорошо вооруженных «наркотеррористов» из банды «Красная команда», которая фактически контролирует некоторые районы города. По его словам, некоторые жители фавел хвалили и благодарили полицию за борьбу с бандами. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддержал полицейскую операцию в Рио-де-Жанейро

Яна Рождественская