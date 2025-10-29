Во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли как минимум 119 человек

В Рио-де-Жанейро во время полицейской операции против местных преступных группировок погибли 119 человек. Офис городского омбудсмена сообщал о 132 погибших.

Как передает CNN Brazil, силы безопасности Бразилии сообщили, что на второй день операции погибли 58 человек. Тела 61 погибшего нашли в лесу. Кроме того, были задержаны 10 несовершеннолетних и изъято 118 единиц оружия.

Операция полиции против наркокартелей в фавелах Рио-де-Жанейро началась 28 октября. К ней привлекли 2,5 тыс. правоохранителей. В операции также задействовали бронемашины и вертолеты. Участники преступных группировок открыли ответный огонь, а также использовали беспилотники.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро заявлял, что город находится в состоянии войны. Школы и общественный транспорт приостановили работу.