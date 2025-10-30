Президент Бразилии поддержал полицейскую операцию в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил поддержку полицейской операции в Рио-де-Жанейро, направленной против организованной преступности. В заявлении в соцсети Х он заявил о необходимости «скоординированной работы по борьбе с наркоторговлей» без риска для сотрудников полиции, детей и граждан.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Mateus Bonomi / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Mateus Bonomi / Reuters

Господин Лула да Силва считает невозможным мириться с тем, что оргпреступность «продолжает разрушать семьи, угнетать жителей и распространять наркотики и насилие в городах». Он поручил министру юстиции и директору федеральной полиции вылететь в Рио-де-Жанейро, встретиться с губернатором штата, чтобы скоординировать действия участников операции.

По словам президента Бразилии, полицейская операция стала продолжением начатых в августе крупнейших в истории страны действий по борьбе с организованной преступностью, «занимающейся торговлей наркотиками, фальсификацией топлива и отмыванием денег».

Операция в Рио-де-Жанейро против наркокартелей в городских фавелах началась 28 октября. К ней привлекли 2,5 тыс. правоохранителей. В операции также задействовали бронемашины и вертолеты. Участники преступных группировок открыли ответный огонь, а также использовали беспилотники. По состоянию на вечер 29 октября погибли как минимум 119 человек. Офис городского омбудсмена сообщал о 132 погибших.

Влад Никифоров