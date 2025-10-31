Мантуров: Россия не пытается закрыть свой авторынок с помощью утильсбора

Правительство России не пытается закрыть отечественный авторынок с помощью утилизационного сбора, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «РИА Новости». Он пояснил, что отсутствие конкуренции может замедлить развитие отечественных автопроизводителей.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт», — сказал Денис Мантуров. Он добавил, что «это соответствует мировой практике».

Вице-премьер подчеркнул, что для иностранных инвесторов важно, чтобы были устранены каналы серого импорта. По его словам, контроль за технологическим процессом является ключевым вопросом для российских властей. Денис Мантуров отметил, что комплексный подход, учитывающий интересы всех сторон, уже «дает свой эффект».