В Северной Осетии открылся Ногирский мост, отстроенный после паводка 2023 года

Ногирский мост в Северной Осетии открылся для движения после масштабной реконструкции, завершенной 15 октября 2024 года, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Коммерсантъ / Константин Кокошкин

Старое сооружение разрушило в мае 2023-го мощное наводнение, подмыв среднюю опору и вызвав обрушение двух пролетов. Это вызвало серьезные неудобства для жителей республики, которым пришлось терпеть длительные объезды и пробки. Новый двухполосный мост длиной 136 метров построили с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, увеличив ширину тротуаров и добавив металлические парапеты, защищающие пешеходов от транспорта.

Работа обошлась в сумму около 842 миллионов рублей, большинство из которых предоставил федеральный бюджет. На объекте установили современные системы освещения, обновили инженерные коммуникации — канализацию, газопровод и электролинии. Мост опирается на шесть мощных опор с пятью пролетами по 24 метра, каждая опора заглублена на 19 метров с использованием 14 свай, чтобы предотвратить разрушение от паводков. Гарантия на сооружение составляет пять лет, подрядчик обязался за свой счет устранять возможные дефекты. Во время строительства работу контролировала независимая инспекция «Стройконтроль». Подъезды к мосту со стороны селений также благоустроили. Реконструкция проходила в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект официально открыли для движения 1 ноября 2024 года.

Станислав Маслаков