Внедорожник Jeep перевернулся и упал в водоем под Лугой, в салоне нашли труп

Около полудня 1 ноября на 2-м км автодороги «Ящера — Дивенская — Кузнецово» под Лугой водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате внедорожник перевернулся и рухнул в водоем. Прибывшие на место службы нашли внутри салона тело мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что пьяная езда окончилась гибелью пассажирки иномарки в Красном Селе.

Андрей Маркелов