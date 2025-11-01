Пьяная езда окончилась гибелью пассажирки иномарки в Красном Селе

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Красносельском районе Петербурга. Окончившееся трагедией дорожное происшествие случилось 1 ноября в 00:15 у дома 38 по улице Свободы в Красном Селе.

Как сообщили в региональном управлении МВД, было предварительно установлено, что 25-летний водитель, находившийся за рулем Toyota Altezza в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением — машину занесло и она врезалась в опору освещения.

В результате ДТП 24-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте от полученных травм. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик