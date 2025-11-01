«РБК-Тюмень» войдет в структуру «РБК-УрФО» в Екатеринбурге

Франшизой «РБК-Тюмень» будет управлять Богдан Кульчицкий — он уже возглавляет редакцию «РБК-Екатеринбург» и портала 66.ru. Редакции будут работать в структуре «РБК-УрФО». Информацию об этом медиаменеджер подтвердил корреспонденту «Ъ-Урал».

Редактор Ura.ru Диана Козлова ранее в интервью «Ъ-Урал» заявляла, что «РБК-Тюмень» закроется в середине ноября. Она объяснила это тем, что портал финансировали компании из числа активов Артема Бикова и Алексея Боброва, которые суд решил изъять в доход государства.

Как пояснил господин Кульчицкий, владельцем тюменской франшизы РБК выступало ООО «РИА Западная Сибирь». По данным системы «Спарк», компания принадлежит Юлии Лапшевой. При этом «РИА Западная Сибирь» выступало поставщиком информационных услуг АО «Ямалкоммунэнерго», которое входит в число активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

После решения об изъятии в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва «РИА Западная Сибирь» заявило головному офису РБК о расторжении франшизного договора — он перестанет действовать с 17 ноября, пояснил Богдан Кульчицкий. По его словам, редактором «РБК-Тюмень» останется Дина Трушникова, однако команда журналистов, вероятно, будет пересобрана. Головной коммерческий блок будет находиться в Екатеринбурге. Смена владельца не скажется на редакционной политике «РБК-Тюмень», поскольку она общая для всех филиалов издания.

«С финансовыми документами я пока не знакомился, но я знаю, что мы выполним обязательства по контрактам, которые ранее были заключены. Мы пока не знаем, каким образом это сделаем, возможно, перезаключим их через [владельца франшизы] "РБК-Санкт-Петербург". Сколько и на что там давали, я пока не знаю»,— прокомментировал Богдан Кульчицкий информацию о финансовых сложностях «РБК-Тюмень».

Напомним, решение об изъятии 38 компаний из числа активов Артема Бикова и Алексея Боброва Ленинский районный суд в Екатеринбурге принял 10 октября. Владельцы медиаактивов Ura.ru, «Моменты» (издаются «Сибирско-Уральской медиакомпанией»), а также «РБК Тюмень» в иске не фигурировали, однако, по словам Дианы Козловой, сейчас ведутся переговоры с потенциальными покупателями контрольной доли ресурсов.

Анна Капустина