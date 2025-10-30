Власти Карелии формируют народные дружины для охраны границ с Финляндией

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в приграничных районах региона формируют народные дружины для содействия пограничникам в охране границ с Финляндией, сообщает ТАСС. Дело в том, что в 2023 году соседнее государство стало членом НАТО.

Добровольцами становят те жители, которые хорошо знают территорию и ориентируются на местности. Также в отряды берут срочников, вернувшихся со службы.

Господин Парфенчиков добавил, что власти Карелии стараются уделять большое внимание развитию инфраструктуры приграничных районов по поручению президента России. В частности, ведутся ремонты школ, музеев, кинотеатров и больниц.

Андрей Маркелов