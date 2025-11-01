«Ангара» продолжит выполнять санитарные рейсы до конца 2025 года

Иркутская авиакомпании «Ангара» продолжит выполнять санитарные рейсы и авиационные работы по охране лесов от пожаров до конца 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце октября Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на выполнение коммерческих перевозок. Решение вступит в силу с 5 ноября. Оно было принято «для обеспечения безопасности полетов» по итогам внеплановой проверки Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

24 июля в Амурской области при посадке разбился самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. После этого министерство лесного хозяйства Амурской области потребовало взыскать с «Ангары» 535 тыс. руб. в качестве ущерба, причиненного лесным насаждениям.

Александра Стрелкова