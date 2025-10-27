У иркутской авиакомпании «Ангара» отозвали лицензию на коммерческие рейсы

Росавиация аннулировала сертификат иркутской авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих перевозок. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Оно вступит в силу с 5 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Маршрутная сеть авиакомпании на самолетах Ан-24/26 включает 11 региональных направлений. Теперь полеты по ним будут выполнять «Ираэро», «Аврора» и «Хабаровские авиалинии».

«Ангара» прекратила продажу билетов на все рейсы начиная с 1 ноября.

Как писал «Ъ», 24 июля этого года принадлежащий «Ангаре» Ан-24 разбился при посадке в Амурской области. Все 48 человек, находившиеся на борту, погибли. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында.

Александра Стрелкова