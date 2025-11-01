Суд узаконил решение о конфискации имущества Игоря Храновского

Московский городской суд узаконил решение районного суда Москвы по иску Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего руководителя департамента Минэкономразвития Игоря Храновского. Судебный акт вступил в законную силу, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Храновский

Фото: Минэкономразвития России Игорь Храновский

Фото: Минэкономразвития России

Суд установил, что имущество господина Храновского и его родных было получено вследствие коррупционных действий. Чиновник приобрел участок с домом в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе в Московской области, премиальные автомобили, а также нежилое помещение и парковочное место в элитном ЖК Москвы.

По данным Генпрокуратуры, сумма незаконного имущества Храновского составляет 400 млн руб. Помимо этого, при обыске дома у чиновника оперативники нашли 50 млн руб. в российской и иностранной валюте. Все вышеуказанные активы обращены в доход государства.

В августе прокуратура Ставропольского края направила в суд дело экс-председателя правительства Карачаево-Черкессии Владимира Кайшева, его брата Юрия, а также Игоря Храновского и бывшего генерального директора молочного комбината «Пятигорский» Константина Сухарева. Следствие предъявило им обвинения в организации преступного сообщества, краже из газопровода природного газа на сумму свыше 142 млн руб., мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве и превышении должностных полномочий.