Сара Фергюсон съехала от экс-принца Эндрю через 30 лет после развода

Бывшая жена экс-принца Эндрю (ныне — Эндрю Маунтбеттена-Виндзора) окончательно покидает его через 30 лет после того, как они официально оформили развод. Об этом сообщают издания People и The Times со ссылкой сразу на несколько источников.

Фото: Hollie Adams / Pool / Reuters Сара Фергюсон

Сара Фергюсон решилась на этот шаг после того, как король Карл III лишил своего младшего брата всех титулов и попросил его освободить 30-комнатную резиденцию Роял-Лодж, в которой жили бывшие принц и принцесса Йоркские.

«Она собирается съехать и обосноваться в другом доме»,— цитирует People одного из своих источников. По словам другого источника, отъезд госпожи Фергюсон означает окончательное ее расставание с бывшим мужем. «Она хочет жить дальше самостоятельно»,— отмечает источник.

Как писал «Ъ», Сара Фергюсон и бывший принц Эндрю развелись в 1996 году, однако продолжали жить вместе и оставались хорошими друзьями.

В конце октября король Карл III лишил брата всех титулов. По данным BBC, Sky News и Reuters, решение связано с появившейся информацией об отношениях младшего брата короля Великобритании с финансистом Джеффри Эпштейном. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор все обвинения в свой адрес отрицает.

Как сообщается, несмотря на лишение титулов, господин Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в линии престолонаследия. Это объясняется тем, что удаление его из списка наследников потребовало бы внесения изменений в законодательство Британии и целого ряда государств, номинальным главой которых является британский монарх.

Андрей Келекеев