Въезд на мусорный полигон в Семикаракорском районе опечатали судебные приставы

Судебные приставы опечатали въезд на территорию полигона ООО «Южный город» в Семикаракорском районе. Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» перенаправил потоки мусора на Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», деятельность Семикаракорского полигона суд приостановил на 60 суток по иску природоохранной прокуратуры. Полигон принадлежит ростовской компании «Южный город». Работу компании приостановили по решению суда. Причиной стало незаконное размещение жидких отходов IV класса опасности в вырытых котлованах без изолирующего покрытия и пересыпки отходов инертным материалом. Согласно заключению экспертной комиссии, полигон предназначен для захоронения только твердых бытовых отходов.

Министерство ЖКХ области контролирует транспортировку отходов с территории Семикаракорского района с помощью телеметрии движения автомобилей на основе ГЛОНАСС. По словам представителей ведомства, вопрос держат на личном контроле в связи с высокой социальной значимостью.

Константин Соловьев