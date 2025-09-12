Мусор с Семикаракорского полигона временно перенаправят в Волгодонск

Вывоз бытового мусора с Семикаракорского полигона перенаправили на отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Деятельность Семикаракорского полигона суд приостановил на 60 суток по иску природоохранной прокуратуры. Время дано на устранение нарушений. Отмечается, что вывоз мусора будет производиться в плановом режиме, в соответствии с графиком. Тариф за вывоз при этом не увеличится.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Семикаракорском районе располагается один мусорный полигон. Он принадлежит ростовской компании «Южный город». Работу компании приостановили по решению суда, после обращения Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. Причиной стало незаконное размещение жидких отходов IV класса опасности в вырытых котлованах без изолирующего покрытия и пересыпки отходов инертным материалом. Согласно заключению экспертной комиссии, полигон предназначен для захоронения только твердых бытовых отходов.

Константин Соловьев