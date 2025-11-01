Проект бюджета Челябинской области на 2026-2028 годы направлен в заксобрание

Правительство Челябинской области внесло в законодательное собрание региона проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Традиционно доля социальных расходов составит около 70%, сообщает пресс-служба министерства финансов области.

«Главной задачей при формировании бюджета было сохранение уровня финансирования всех первоочередных и социальных обязательств, а также других направлений расходов, формирующих качество жизни южноуральцев»,— сообщил министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

По его словам, бюджет сбалансирован и ориентирован на выполнение обозначенных президентом РФ и губернатором приоритетов. В том числе полностью сохранены и проиндексированы все социальные выплаты, пособия, льготы и другие меры поддержки разных категорий граждан. Предусмотрены средства на повышение минимального размера оплаты труда, реализацию социальных указов президента и национальных проектов. Также в бюджете заложено финансирование инфраструктурных проектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной отраслей.

В минфине региона пока не называют основные параметры бюджета на 2026 год, но отмечают, что после окончательного распределение федеральных средств по регионам они будут скорректированы в большую сторону.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Челябинская область планирует привлечь коммерческие займы на частичное погашение существующего дефицита бюджета. В начале октября минфин региона объявил 21 аукцион на открытие кредитных линий общим объемом 31 млрд руб. Начальная цена всех контрактов соответствовала процентной ставке 20,3% годовых за пользование кредитами. По итогам торгов 20 контрактов министерство заключило с ПАО «Сбербанк», один — с АО «АКБ „Новикомбанк“». Процентная ставка по разным договорам варьируется от 18,9 до 20,3% годовых.