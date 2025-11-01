Из Telegram снова пропал признанный иноагентом канал «ВЧК-ОГПУ»

Telegram заблокировал канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в перечень иноагентов), сообщили его авторы. При попытке открыть канал появляется уведомление о том, что он «заблокирован за доксинг и вымогательство».

Создатель канала Александр Шварев заявил «Русской службе BBC», что на этой неделе в России задержали одного из авторов «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иноагентом). Его имя и фамилия, а также основания для задержания не уточняются.

«Дуров, насколько мне известно от источников, неофициально говорил, что ему придется рано или поздно нас удалить. 30 октября, насколько мне известно, был задержан один из наших авторов и друзей»,— рассказал господин Шварев.

Минюст объявил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» иноагентом в июле 2024 года. В декабре того же года Таганский суд Москвы потребовал от Telegram удалить канал в том числе за публикацию информации, «дискредитирующей действия органов власти» и армии. В апреле 2025-го канал удален, количество его подписчиков превышало 1 млн человек.

По данным Минюста, авторы канала — бывший журналист издания «Росбалт» Александр Шварев и Алишер Абдуллаев. В 2019 году оба были объявлены в розыск по обвинению в клевете и вымогательстве.