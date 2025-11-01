Георгиевская прокуратура оштрафовала недропользователя на 570 тыс. рублей

Георгиевская межрайонная прокуратура выявила серьезные нарушения закона у организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

В ходе проверки установлено, что компания не вела должную паспортизацию и учет отходов, не проводила инвентаризацию источников выбросов в атмосферу, а также нарушила условия лицензии. Кроме того, недропользователь не обеспечил консервацию и ликвидацию горных выработок, что является обязательным требованием законодательства.

По постановлениям прокуратуры юридическое лицо оштрафовали по статьям 7.3, 8.1, 8.2 и 8.46 КоАП РФ на общую сумму 570 тыс. руб. Исполнение наказаний контролируется прокуратурой.

Станислав Маслаков