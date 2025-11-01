На Ставрополье в 2025 году обновили 97 км региональных дорог

В Ставропольском крае завершается сезон дорожных работ 2025 года: приведены в порядок 97 километров региональных дорог, соединяющих города и села края, обеспечивающих безопасное движение и удобство жителей, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Эта работа стала частью масштабного национального проекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого край с 2024 года обновил более 1,5 тысячи километров дорог и отметил значительный прогресс в модернизации транспортной системы региона. Финансирование дорожных работ в 2025 году превысило 11 миллиардов рублей, в том числе из федеральных, краевых и местных бюджетов. Особое внимание уделялось дорогам местного значения — более половины дорожного фонда было направлено именно туда. В общей сложности по краю привели в нормативное состояние около 200 км региональных трасс, из них 95 км — в рамках нацпроекта.

На 2026 год запланировано выделение около 20 миллиардов рублей на дорожный фонд. Эти средства позволят продолжить реконструкцию и ремонт дорожной сети, включая значимые объекты, среди которых реконструкция Бештаугорского шоссе в Пятигорске для разгрузки транспортных потоков между федеральными трассами, обновление улицы Кисловодской в поселке Белореченский и ремонт дороги по улице Орджоникидзе в селе Надежда, ведущей к Ставрополю. Помимо крупных проектов, в будущем году ожидается ремонт не менее 300 километров дорог местного значения, что соответствует приоритету повышения качества транспортного обслуживания на территории всего края и развитию экономики. К 2030 году край ставит цель привести в нормативное состояние 85% дорог.

Станислав Маслаков