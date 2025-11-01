Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра»

Налоговые органы отказали «Газпрому» (MOEX: GAZP) в применении льгот на 3,456 млрд руб. на проект строительства комплекса «Лахта Центр». Суд оставил это решение в силе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

ПАО «Газпром» подал иск к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налоговики признали неправомерным применение в 2020–2021 годах в отношении «Лахта Центра» инвестиционной налоговой льготы, предусмотренной городским законом. В числе причин инспекция назвала тот факт, что комплекс введен в эксплуатацию застройщиком АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр», а не непосредственно налогоплательщиком («Газпромом»).

Также налоговики и суд не нашли подтверждения использования здания в рассматриваемый период. Согласно акту комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга от сентября 2022 года, на тот момент в здании «отсутствовали готовые к использованию помещения». В то время как газовики упоминали о «культурно-массовых мероприятиях» в этот период.

«Достижение результата инвестиций в виде создания крупного объекта, новых рабочих мест, развития бизнес-активности и... увеличения налоговых поступлений, не является условием предоставления льготы, а лишь обуславливает перечень условий, которые законодатель закрепил как обязательные для получения льготы»,— сказано в судебном решении.

«Лахта Центр» — общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Он занимает площадь более 13 га, на его территории находится штаб-квартира группы «Газпром». В октябре рядом с центром открыли новую железнодорожную станцию. До 2035 года там планируют построить три гостиницы.