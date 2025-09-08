Рядом с «Лахта Центром» до 2035 года появятся еще три гостиницы

Между Приморским проспектом и Лахтинской гаванью построят еще три отеля до 2035 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на материалы общественного обсуждения изменения в проект планировки с проектом межевания территории.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На участке, который принадлежит ООО «Лахта Плаза» (компанией владеет сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Павел — Ъ), до указанной выше даты возведут гостиницу площадью 65,3 тыс. кв. м.

Рядом расположится проект «Экогалерея “Газпром”» — культурный центр с отелем, выставочными пространствами и конференц-залами площадью почти 50 тыс. кв. м. Объект возведут к 2029 году.

Данных об остальных объектах пока нет. Вероятно, что они будут возведены на участке у «Лахта Центра», который арендует газовая корпорация. Предположительно, что все указанные гостиницы получат четыре звезды, они будут востребованы у бизнес-туристов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на проспекте Просвещения в Петербурге открыли отель Svet на 802 номера. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей.

Андрей Маркелов