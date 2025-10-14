Новая высота для электричек

В Санкт-Петербурге открылась новая железнодорожная станция Новая Лахта на Приморском шоссе, сообщили в Смольном. Платформа должна повысить доступность «Лахта Центра» и соседних микрорайонов из-за увеличившегося потока туристов. Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты не уверены, что она была действительно нужна транспортной системе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Платформа «Новая Лахта» Сестрорецкого направления

Фото: Poroshinromulus / wikimedia.org Платформа «Новая Лахта» Сестрорецкого направления

Фото: Poroshinromulus / wikimedia.org

Новая станция рассчитана на прием всех типов пригородных поездов. К пассажирской платформе подходит подземный переход протяженностью 240 м. Он обеспечивает переход через Приморское шоссе, Высотную улицу и планируемое продолжение Шуваловского проспекта. В то же время тоннель вошел в число самых длинных пешеходных переходов Санкт-Петербурга, которые не имеют связи с метро.

В Смольном предполагают, что открытие платформы позволит разгрузить пассажиропоток, который увеличился в Приморском районе из-за открывшегося «Лахта-центра». «Когда общественно-деловой комплекс заработает на полную, путь к нему по железной дороге станет одним из наиболее быстрых и удобных»,— отметил на осмотре станции губернатор города Александр Беглов.

В 2025 году Смольный и ПАО «Газпром» заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию проекта по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры вокруг «Лахта-центра» и прилегающей территории. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) с целью создания условий для превращения этой зоны в единое общественно-деловое пространство.

Однако опрошенные «Ъ-СПб» эксперты не уверены, что станция действительно поможет разгрузить пассажиропоток Приморского района. Как объяснил транспортный аналитик Владислав Булгаков, при существующем расписании электричек пассажиры скорее предпочтут доехать до Лахты на автобусе или на метро до «Беговой».

«Электричка пока выглядит неочевидным вариантом. И, собственно говоря, даже несмотря на то, что Финляндский вокзал в целом достаточно близок к центру, и там немало зон деловой активности возле этого вокзала, но все же это скорее окраина центра во всех его проявлениях. Самое лучшее, что может на сегодняшний день разгрузить именно "Лахта-центр",— это строительство станции метро, но этого придется дождаться»,— добавил господин Булгаков.

Эксперта поддержал директор по решениям в области общественного транспорта консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин, отметив, что и у местных жителей станция окажется мало востребована и будет иметь скорее сезонный интерес у дачников. «У нас вообще электричка очень неудобный транспорт, и пока вообще нельзя говорить, что это транспорт городской и заинтересует туриста. Связь там, в принципе, и так нормальная. Если бы хотели сделать нормальную связь с городом, стоило бы, когда строили трамвайное кольцо, протащить его буквально на 400 м вперед»,— объяснил господин Валдин.

Стефания Барченкова