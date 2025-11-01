Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Новороссийском перекроют движение транспорта 9 ноября

В районе виноградников Абрау-Дюрсо и села Большие Хутора 9 ноября ограничат движение транспорта. Дорогие перекроют в связи с чемпионатом Краснодарского края по классическому ралли «Большие Хутора», сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Чемпионат по ралли пройдет под Новороссийском 8 и 9 ноября. В воскресенье, 9 ноября, движение всех видов транспорта ограничат с 09:00 до 17:00.

Соревнования должны были состояться 11 и 12 октября, но сроки были перенесены по решению администрации.

София Моисеенко

