Под Новороссийском перекроют движение транспорта 9 ноября
В районе виноградников Абрау-Дюрсо и села Большие Хутора 9 ноября ограничат движение транспорта. Дорогие перекроют в связи с чемпионатом Краснодарского края по классическому ралли «Большие Хутора», сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Чемпионат по ралли пройдет под Новороссийском 8 и 9 ноября. В воскресенье, 9 ноября, движение всех видов транспорта ограничат с 09:00 до 17:00.
Соревнования должны были состояться 11 и 12 октября, но сроки были перенесены по решению администрации.