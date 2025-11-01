Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре выросли на 2,1%

В октябре 2025 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправились 2,9 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в октябре прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из этого объема в пригородных поездах перевезено 2,2 млн человек (+2,3%), а в поездах дальнего следования — 700 тыс. пассажиров (+1,5%). Пассажирооборот достиг 711 млн пассажиро-километров, увеличившись на 1,8%.

С января по октябрь СвЖД отправила 28,7 млн человек (+1,7%): в пригородном сообщении перевезено 21,6 млн пассажиров (+1,9%), а в дальнем следовании — 7,1 млн (+1,2%). Общий пассажирооборот за этот период составил 7,5 млрд пассажиро-километров — прирост составил 1,6%. Всего на инфраструктуре в октябре 2025 года перевезено 114,9 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем годом ранее.

Напомним, в сентябре 2025 года СвЖД зафиксировала снижение числа отправленных пассажиров на 1,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, обслужив 2,8 млн человек.

Ирина Пичурина