Отстраненному за кокаин хоккеисту Морозову сократили дисквалификацию до месяца

Нападающему московского хоккейного клуба «Спартак» Ивану Морозову удалось избежать четырехлетней дисквалификации за употребление кокаина. Об этом сообщает юридическая компания «Клевер Консалт», которая представляет интересы игрока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Морозов (справа)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Иван Морозов (справа)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

29 августа форвард сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. 16 сентября перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА «Спартак» отстранил Морозова от игр и тренировок «до завершения всех предусмотренных процедур и окончательного установления обстоятельств». В «Клевер Консалт» отметили, что за подобное нарушение нападающего могли дисквалифицировать на четыре года.

«Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА (Российское антидопинговое агентство.— "Ъ") своим решением снизило применимую санкцию до одного месяца», — сообщили в пресс-службе юридической фирмы.

Ивану Морозову 25 лет. В текущем сезоне КХЛ он вышел на лед в 4 матчах, набрав 5 очков (1 гол+4 передачи). В минувшем регулярном чемпионате — 50 (19+31) очков за 64 матча, в 12 играх play-off записал на свой счет 12 (5+7) очков.

Таисия Орлова