В Новороссийске подбирают площадку для строительства центра гимнастики

В Новороссийске рассматриваются несколько территорий, подходящих для возведения центра художественной гимнастики. Вопрос обсуждался на селекторном совещании под председательством заместителя губернатора Краснодарского края Дмитрия Маслова, рассказал глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Реализация проекта ведется по поручению главы региона: к 2030 году аналогичные центры должны появиться во всех муниципалитетах Кубани. При их возведении будет использоваться типовой проект, что позволит сократить сроки строительства и избежать перепроектировок.

В крае это будут первые объекты подобного формата. По данным администрации, в Новороссийске около 1 тыс. спортсменов занимаются художественной гимнастикой — в пяти муниципальных спортивных школах и десяти частных организациях. Новый центр создаст для них единое пространство с современным оборудованием и условиями для профессиональной подготовки.

Мария Удовик