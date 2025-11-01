Суд признал законной продажу многомиллиардного долга Volkswagen коллекторам

Арбитражный суд Волго-Вятского округа отклонил жалобу Volkswagen Aktiengesellschaft, просившего признать незаконным правопреемство московского АО «Камея», которому ООО «Автомобильный завод НАЗ» (ранее — ГАЗ) продал требование к германскому автоконцерну на 16,9 млрд руб. Как писал «Ъ», в июле 2024 года НАЗ отсудил у Volkswagen эту сумму в виде убытка из-за отказа от рамочного договора на поставку дизельных двигателей для сборки автомобилей в Нижнем Новгороде, оспорить это решение бывшему немецкому партнеру НАЗ не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2025 году НАЗ продал этот долг АО «Камея» за 120 млн руб. Юристы Volkswagen пытались оспорить уступку, настаивая, что договор цессии был экономически нецелесообразен, а сама сделка — притворна и прикрывает договор дарения, следует из материалов арбитражного дела. Также они утверждали, что по праву Швейцарской Конфедерации, которым регулировался договор поставки, уступка должна быть согласована с Volkswagen AG, который ее не одобрил. Однако кассационный суд счел уступку требования законной.

В свою очередь Арбитражный суд Москвы по иску АО «Камея» в сентябре ввел конкурсное производство для взыскания российских активов Volkswagen.

Владимир Зубарев