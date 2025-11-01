В Тюменской области собрали рекордный урожай зерна

Аграрии Тюменской области в ходе уборочной кампании собрали рекордный урожай зерна за всю историю региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, собрано более 1,866 млн тонн зерна. Средняя урожайность — 29,6 центнера на гектар. «Похожая картина по урожайности картофеля и овощей. Конечно, помогла погода. Лето прошло без засухи, осень тоже была благоприятной для работы на полях. Но главное — это добросовестный труд, опыт и техническая вооруженность наших аграриев»,— сообщил губернатор.

Напомним, на этот год сельхозпредприятиям при содействии тюменских властей удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 млрд руб. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники. Весенние полевые работы в регионе начались в начале апреля, когда сельхозпредприятия Бердюжского района приступили к раннему весеннему боронованию.

В ноябре 2024 года аграрии Тюменской области завершили сезон сбора урожая, собрав почти 1,7 млн тонн зерна, собрав 24,4 центнера урожая с гектара. В прошлом году регион также показал высокие показатели по урожайности картофеля и других овощей открытого грунта.

Ирина Пичурина