В Копейске экс-директора фабрики зоокормов осудили за мошенничество

Копейский городской суд признал виновным бывшего директора ООО «Фабрика "Зоокорм"» Андрея Родина виновным в мошенничестве. Ему назначили три года и шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Андрей Родин похитил имущество компании путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Суд также частично удовлетворил требования фабрики «Зоокорм» о взыскании с экс-директора 820,5 тыс. руб. материального ущерба.

По данным СМИ, уже после увольнения Андрей Родин заключал фиктивные договоры оказания услуг с предприятием, после чего предоставлял акты для оплаты и получал вознаграждения.

ООО «Фабрика "Зоокорм"» зарегистрировано в Копейске в 2022 году. Компания занимается производством кормов для домашних животных. Она действует на площадке АО «Птицефабрика Челябинская». Сейчас директором ООО является Максим Чернов, а учредителем – Евгений Наруков. Последний также занимает пост гендиректора птицефабрики.