Противовирусные препараты на Кубани подорожали на 6% в сентябре 2025 года

Средняя стоимость противовирусных и противопростудных препаратов в Краснодарском крае в сентябре 2025 года увеличилась на 6% до 552 руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Краснодарские известия» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». При этом количество покупок выросло на 7%.

Наибольший рост трат на Кубани зафиксирован в сегменте комбинированных противопростудных препаратов, а также по жаропонижающим средствам и витаминам групп C и D.

По мнению экспертов, увеличение спроса связано с сезонными и погодными факторами, что побудило жителей региона приобретать медикаменты впрок. На цены также повлияли отсутствие строгого государственного регулирования стоимости и высокие операционные расходы аптечных сетей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки противовирусных препаратов за восемь месяцев 2025 года составила 599,4 руб. Наиболее популярный среди жителей региона препарат «Ингавирин» (90 мг, 10 шт.) подорожал на 4,5% — до 869,5 руб. за упаковку. «Номидес» (75 мг, 10 шт.) прибавил в стоимости 0,7%, цена достигла 817,2 руб.

Анна Гречко