В Ярославле арестован заинтересовавший Бастрыкина дебошир

Красноперекопский районный суд Ярославля заключил под стражу 40-летнего гражданина, который обвиняется в причинении физической боли сотруднице пункта выдачи заказов (ПВЗ) и повреждении чужого автомобиля. Об этом сообщается на официальной странице суда «Вконтакте».

Следствие считает, что 27 октября обвиняемый, используя малозначительный предлог и «желая противопоставить себя окружающим, показать собственную значимость и превосходство», оскорбил менеджера ПВЗ и нагрубил ему, а затем —много раз ударил.

В тот же день на улице Гагарина обвиняемый подошел к чужому припаркованному автомобилю «ВАЗ» и нанес несколько ударов по кузову машины. Результатом стали повреждение авто и разбитые боковые стекла. Сумма ущерба составила 100 тыс. руб.

В отношении дебошира возбудили два уголовных дела — по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее инцидентом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил ярославскому управлению доложить о результатах проверки.

Алла Чижова