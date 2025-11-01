Дума Ставрополья переназначила семь мировых судей без изменений в составе

Дума Ставропольского края подтвердила назначение на прежние должности семи мировых судей. Постановление краевой думы, опубликовано на портале правовой информации региона.

Обновленные полномочия начали действовать с 1 ноября и 1 декабря 2025 года для разных участников судейского корпуса. Павел Шетогубов продолжит работу на судебном участке № 3 Октябрьского района Ставрополя, Александр Шпаковский — в Пятигорске на участке № 7. С 1 декабря на своих местах остались Вячеслав Удодов (№ 6, Невинномысск) и Светлана Шевелева (№ 1, Кировский округ). Еще трое судей получили переназначение: Валерия Баксаева осталась в Кисловодске на участке № 3, Галина Пересыпка — в Красногвардейском округе (№ 2), а Елена Георгиева продолжит работу в Предгорном округе на участке № 1.

Переназначение произошло в рамках действующего законодательства Ставропольского края о порядке назначения мировых судей. Срок полномочий, обычно составляющий три года, был подтвержден для всех семи судей.

Станислав Маслаков