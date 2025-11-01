В отношении экономиста-иноагента Иноземцева возбудили уголовное дело

Прокуратура Подмосковья возбудила в отношении экономиста Владислава Иноземцева уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. До этого его дважды в течение года привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Экономист Владислав Иноземцев (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: РСМД Экономист Владислав Иноземцев (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: РСМД

По данным прокуратуры, 57-летний экономист размещал в публичном мессенджере и на видеохостинге свои материалы без указания на то, что они произведены иностранным агентом. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).

Минюст включил Владислава Иноземцева в перечень иностранных агентов в мае 2023 года. По версии министерства, экономист в том числе распространял фейки о «принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике».