Росприроднадзор хочет взыскать 6,6 млн рублей с ООО «Терра-Н» в Новороссийске

Росприроднадзор обратился в суд с иском к ООО «Терра-Н» за ущерб, нанесенный в результате слива фильтрата за пределы мусорного полигона в Новороссийске. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

Слив фильтрата был зафиксирован весной текущего года. Как сообщает Светлана Радионова, пробы почвы показали превышения концентраций по меди, цинку и ртути. Росприроднадзор оценил ущерб в 6,6 млн руб.

ООО «Терра-Н», по словам главы Росприроднадзора, отказалось возмещать ущерб в добровольном порядке. В связи с этим управление направило иск о взыскании вреда в Арбитражный суд Краснодарского края.

София Моисеенко