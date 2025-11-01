С побережья Черного моря вывезли более 180 тысяч тонн загрязненного грунта

После прошедших штормов с береговой линии Черного моря в районе Анапы и Темрюка вывезли 184,5 тыс. т песка и грунта с мазутными загрязнениями. Статистику предоставил зампред правительства РФ Виталий Савельев.

В ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Керченском проливе Виталий Савельев заявил, что с начала работ по уборке пляжей специалисты расчистили свыше 1,7 тыс. км побережья. За прошедшую неделю мониторинговые группы несколько раз фиксировали незначительные загрязнения нефтепродуктами.

По словам Виталия Савельева, в Анапе продолжаются работы по возведению защитного вала, и на данный момент на побережье восстановили 27,2 км защитных сооружений. При производстве водолазных осмотров новых утечек из затонувших фрагментов танкеров не обнаружено.

София Моисеенко