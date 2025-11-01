Часть улиц в Кисловодске осталась без горячей воды и отопления из-за проблем с насосом

Часть улиц в Кисловодске осталась без горячей воды и отопления из-за проблем с насосным оборудованием по адресу Островского 35. Об этом сообщили в городском теплоэнерго.

Речь идет о следующих адресах: Г. Медиков (11,13,15,17,20,22,1,6,23,25,54), Ленинградская (21,23), Зашкольный (3,3а), Советская (15), Островского (25,25,а,31,33,36), Цандера (12). 40 лет Октября (4,6,7а,8,10,12), К. Либкнехта (15,17), 40 лет Октября (15,17), Горького (17,26), Крупская (7), Тельмана (3,12,13,26,42,44,46,25,27), Интернациональная (4,4а,15).

Аналогичная ситуация: Крутая дорога (14,17,25), Еськова (1), Розы Люксембург (8), Станция скорой помощи, К. Либкнехта (30,33), Губина (15,17,18,19,22,24,26,28,30,32,37,,9,11). 40 лет (16), Куйбышева (35,53,55), Островского (11,13,15,17).

Мария Хоперская