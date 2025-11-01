В Новороссийске объединят природные и городские пространства

В Новороссийске планируется создать водно-зеленый каркас, который объединит природные пространства с городскими. Об этом сообщила замглавы по градостроительным вопросам Екатерина Степаненко в своем Telegram-канале.

В администрации прошли два совещания, на которых обсуждали проект развития экологичной и комфортной городской среды. По словам Екатерины Степаненко, инициатива по созданию водно-зеленого каркаса города является масштабной.

«Мы обсудили, как объединить природные и городские пространства, чтобы природа стала частью городской жизни, а благоустройство — не просто украшением, а элементом устойчивой экосистемы»,– пишет заместитель главы.

Водно-зеленый каркас Новороссийска подразумевает не только высадку новых растений. Екатерина Степаненко отметила, что в реализации проекта важен системный подход, который коснется восстановления водных объектов и создания образовательных и просветительских программ.

В Новороссийске могут адаптировать опыт Белгорода и Губкина. По словам чиновницы, в этих городах подобные решения удалось успешно реализовать.

Сообщается, что работать над дальнейшим проектом сотрудники администрации будут совместно с общественностью и экспертами в области экологии.

София Моисеенко