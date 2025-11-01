За 10 лет доля однокомнатных квартир в новостройках Петербурга выросла на 29%

Доля однокомнатных квартир в новостройках Петербурга за период с 2015 по 2025 год выросла на 29%, а «трешек» и многокомнатных — сократилась в 2,4 раза. Спрос смещается в сторону компактных квартир, которые остаются наиболее доступными и востребованными у покупателей. Такими выводами по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики девелоперской компании City Solutions.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным участников рынка, если десять лет назад однокомнатные квартиры и студии занимали лишь 54,7% от всего объема предложения, то на начало ноября 2025-го этот показатель вырос на 28,7% — до 70,4%. Доля «двушек» за этот период сократилась с 26,2% до 21,5%, «трешек» — в два раза, с 15,1% до 7,5%. Квартиры с четырьмя и более комнатами вообще близки к исчезновению — их доля уменьшилась с 4% до 0,6%.

Похожая динамика наблюдается и в целом по РФ. Доли новостроек с одной, двумя, тремя и четырьмя комнатами в 2015 году соответственно составляли: 43%, 30%, 18% и 9%. В начале же текущего года соотношение оказалось такое: 54%, 32%, 12% и 2%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала 2025 года продажи квартир в новостройках Петербурга в целом упали на 32%.

Андрей Цедрик