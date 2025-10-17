Продажи квартир в новостройках Петербурга упали на 32% с начала года

За первые девять месяцев 2025 года продажи жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в Санкт-Петербурге сократились на 32%. Об этом на конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству» заявила старший управляющий директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина.

По всей России снижение продаж по ДДУ в январе-сентябре составило 15%. В III квартале текущего года показатель вырос на 17% к предыдущему кварталу, однако это не смогло покрыть падение первой половины года, уточнила госпожа Загвоздина.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что квартиры в элитных новостройках Петербурга подорожали на 24% за год.

Артемий Чулков